Следователи установили подозреваемого в убийстве «колбасного короля»

Следственный комитет России задержал подозреваемого в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Речь идет о сожителе его бывшей жены, сообщает «Интерфакс».

«Он выходец из Казахстана, находится в близких отношениях с бывшей супругой Маругова. Свою вину он отрицает», — сказал собеседник издания.

Телеграм-канал «112» пишет, что задержанного зовут Александр Мавриди. Источники канала также рассказали, Владимир Маругов пытался вернуть у экс-супруги все свое имущество.

В ночь на 2 ноября несколько человек в масках проникли в дом Маругова. Преступники связали бизнесмена и его супругу, после чего потребовали от них деньги, которые хранились в доме.

Женщине удалось освободиться и убежать. Она обратилась в полицию, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв.

В СК сообщили, что мужчина был застрелен из арбалета. Нападавшие скрылись на машине, которую позже обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа, пишет polit.ru.

Владимир Маругов — владелец и генеральный директор «Строй-проекта», «МПК „Мясная империя“», «МПК „Озерецкие колбасы“», «СК Теплосеть», «Наска», «Легпромактивы». За успешную карьеру в мясной индустрии его прозвали «Колбасный король».