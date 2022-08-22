Следователи проверят сообщения об избиении пенсионерки в сибирском пансионате

Следственные органы инициировали проверку по сообщениям средств массовой информации о том, что в одном из пансионатов Новосибирска избили 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщают на сайте СУ СКР по Новосибирской области.

Действия сотрудников учреждения проверят на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиями безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Статья редусматривает до двух лет лишения свободы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудницы иркутского психдиспансера в течение трех лет воровали деньги у двух пациентов. Они похитили 2,5 млн рублей.

Суд назначил наказание двоим медработникам в виде лишения свободы на срок 3,5−4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным фигурантам дали 2,5−3 года лишения свободы условно.