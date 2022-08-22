22 августа
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Происшествия

Следователи проверят сообщения об избиении пенсионерки в сибирском пансионате

Следственные органы инициировали проверку по сообщениям средств массовой информации о том, что в одном из пансионатов Новосибирска избили 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщают на сайте СУ СКР по Новосибирской области.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Действия сотрудников учреждения проверят на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиями безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Статья редусматривает до двух лет лишения свободы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудницы иркутского психдиспансера в течение трех лет воровали деньги у двух пациентов. Они похитили 2,5 млн рублей.

Суд назначил наказание двоим медработникам в виде лишения свободы на срок 3,5−4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным фигурантам дали 2,5−3 года лишения свободы условно.

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