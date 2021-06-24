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Происшествия

Следователи проверят всех пилотов авиакомпании S7, работавших с задержанным топ-менеджером

Следователи собираются проверить всю документацию в подразделении S7 Airlines, где работал летный директор авиакомпании Мансур Бадраков. Также СК собирается опросить всех сотрудников в подразделении задержанного, а также пилотов авиакомпании в тот период, когда он занимал управляющую должность, сообщает ТАСС.

В самолете.
В самолете.
СС0

Мансура Бадракова подозревают в получении 1,5 млн рублей за трудоустройство в компании на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo.

Бадракова задержали с поличным в Подмосковье. В компании уточнили, что задержаны также двое сотрудников летного директората авиакомпании.

По делу уже допрошены свидетели, среди которых «потенциальный покупатель должности пилота», проведены обыски по местам проживания Бадракова и его коллеги, пишет bfm.ru.

Задержанным вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп в особо крупном размере»).

Цифра

В S7 Airlines ожидают в нынешнем году девять новейших самолетов Airbus A320/321neo.

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