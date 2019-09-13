Следователи раскрыли крупную аферу с пенсионными переводами 500 тысяч россиян

В Москве возбудили уголовное дело о попытке мошенничества в особо крупном размере в связи с раскрытой аферой, связанной с переводом из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные фонды денег якобы по просьбе граждан.

Дело расследует ГСУ СК РФ по Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По версии следствия, мошенники в 2018—2019 годах подделали более 500 тыс. заявлений от имени россиян о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов.

Мошенники не похищали пенсии, а пытались обогатиться на отчисляемых Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «финансовым брокерам» процентах за каждого пенсионера, перешедшего к ним из ПФР, пишет «Росбалт». В частности, речь идет о «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН», пишет «Коммерсантъ».

Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.

Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, и фигурантов в нем нет — сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы.