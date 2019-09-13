Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Следователи раскрыли крупную аферу с пенсионными переводами 500 тысяч россиян

В Москве возбудили уголовное дело о попытке мошенничества в особо крупном размере в связи с раскрытой аферой, связанной с переводом из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные фонды денег якобы по просьбе граждан.

Деньги.
Деньги.
СС0

Дело расследует ГСУ СК РФ по Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По версии следствия, мошенники в 2018—2019 годах подделали более 500 тыс. заявлений от имени россиян о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов.

Мошенники не похищали пенсии, а пытались обогатиться на отчисляемых Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «финансовым брокерам» процентах за каждого пенсионера, перешедшего к ним из ПФР, пишет «Росбалт». В частности, речь идет о «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН», пишет «Коммерсантъ».

Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.

Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, и фигурантов в нем нет — сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость