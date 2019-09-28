Следователи рассказали о подробностях взрыва, во время которого погиб мужчина

Предварительно, погибший работал по договору оказания услуг в ООО «СП-Лом». Чтобы разрезать бочку из-под горюче-смазочных материалов, мужчина использовал сварочный аппарат.
Произошел хлопок с последующим возгоранием.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
Проводится проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также соблюдение правил техники безопасности на предприятии, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На месте происшествия работали экстренные службы Барнаула.