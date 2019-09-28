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Происшествия

Следователи рассказали о подробностях взрыва, во время которого погиб мужчина

28 сентября на одном из промышленных предприятий города Барнаула погиб 49-летний рабочий.

Место взрыва.
Место взрыва.
altai-krai.sledcom.ru

Предварительно, погибший работал по договору оказания услуг в ООО «СП-Лом». Чтобы разрезать бочку из-под горюче-смазочных материалов, мужчина использовал сварочный аппарат.

Произошел хлопок с последующим возгоранием.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Проводится проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также соблюдение правил техники безопасности на предприятии, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На месте происшествия работали экстренные службы Барнаула.

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