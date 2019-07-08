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Происшествия

Следователи рассказали подробности ЧП с подростком на ж/д станции в Алтайском крае

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте начали проверять обстоятельства инцидента на железнодорожной станции Алтайская. Подросток, который получил ожоги, пытаясь сделать селфи на крыше грузовой цистерны, находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СФО.

Грузовая цистерна на ж/д станции.
Грузовая цистерна на ж/д станции.
сибфоут.мвд.рф

Как установили транспортные полицейские, пострадавший 17-летний молодой человек предложил своему другу сделать фото с крыши цистерны, находящейся в составе грузового поезда на одном из первых путей станции.

При попытке сфотографироваться одного из подростков притянуло к проводам высокого напряжения. Он получил удар током и потерял сознание. Друг попытался ему помочь, но после того как на нем загорелась одежда, испугался и убежал.

Пострадавший подросток — житель Новоалтайска. Со множественными ожогами тела его госпитализировали. Как уточняют в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, у пострадавшего ожоги 38% поверхности тела.

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