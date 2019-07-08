Следователи рассказали подробности ЧП с подростком на ж/д станции в Алтайском крае

Как установили транспортные полицейские, пострадавший 17-летний молодой человек предложил своему другу сделать фото с крыши цистерны, находящейся в составе грузового поезда на одном из первых путей станции.
При попытке сфотографироваться одного из подростков притянуло к проводам высокого напряжения. Он получил удар током и потерял сознание. Друг попытался ему помочь, но после того как на нем загорелась одежда, испугался и убежал.
Пострадавший подросток — житель Новоалтайска. Со множественными ожогами тела его госпитализировали. Как уточняют в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, у пострадавшего ожоги 38% поверхности тела.