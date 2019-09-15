Следователи сообщили подробности столкновения поезда с вышкой в Алтайском крае

Предварительно установлено, что все произошло в 18:15 на 178 км станции Озерки, на железнодорожном пути № 6.
«В результате столкновения, которое произошло, в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, должностным лицом Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги ОАО „РЖД“ трем электромонтерам Алтайской дистанции электроснабжения, находившимся на указанной площадке, причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью», — отмечают в ведомстве.
На следующий день, 15 сентября, в 4:40 один из электромонтеров скончался в лечебном учреждении Тальменки.
Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили всех очевидцев произошедшего и изъяли необходимую документацию.
Расследование уголовного дела продолжается.
Справка
Автомотриса — моторный самоходный железнодорожный вагон, используемый обычно самостоятельно (без прицепляемых вагонов) для обслуживания железнодорожных путей и других нужд, сообщает «Википедия».