Следователи сообщили подробности столкновения поезда с вышкой в Алтайском крае

В Алтайском крае 14 сентября поезд столкнулся с площадкой монтажной вышки автомотрисы. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Известно, что один из пострадавших скончался, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что все произошло в 18:15 на 178 км станции Озерки, на железнодорожном пути № 6.

«В результате столкновения, которое произошло, в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, должностным лицом Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги ОАО „РЖД“ трем электромонтерам Алтайской дистанции электроснабжения, находившимся на указанной площадке, причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью», — отмечают в ведомстве.

Столкновение поезда с вышкой монтажно-восстановительной автомотрисы. vk.com/incident22

На следующий день, 15 сентября, в 4:40 один из электромонтеров скончался в лечебном учреждении Тальменки.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили всех очевидцев произошедшего и изъяли необходимую документацию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Справка

Автомотриса — моторный самоходный железнодорожный вагон, используемый обычно самостоятельно (без прицепляемых вагонов) для обслуживания железнодорожных путей и других нужд, сообщает «Википедия».