Следователи связывают сложный пожар и смерть человека в Барнауле с плохой работой газовиков

Причиной недавнего крупного пожара в частном доме в Центральном районе Барнаула, из-за которого погиб человек, стала плохая работа сотрудников аварийно-ремонтной службы «Алтайкрайгазсервиса». Такую версию трагедии высказали в краевом следственном комитете, возбудившем уголовное дело.

30 января в 16:50 на пульт диспетчера пожарной охраны Барнаула поступило сообщение о пожаре в частном доме на двух хозяев в пер. Ядринцева. На пожар по повышенному рангу сложности были направлены значительные силы и средства барнаульского гарнизона, сообщали в МЧС.

Как уже рассказывал altapress.ru, происшествие не обошлось без жертв: погиб мужчина 1940 года рождения. Пожилая женщина, получила травмы и была госпитализирована.

И вот, как выяснили следователи, днем того дня сотрудники аварийно-ремонтной службы «Алтайкрайгазсервиса», находясь в доме, «не в полной мере выполнили комплекс слесарно-ремонтных работ по устранению неисправностей газового оборудования».

Тушение пожара в Барнауле. ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Именно в результате действий сотрудников газовой службы, произошел хлопок газо-воздушной смеси и возгорание дома, повлекшие смерть 80-летнего мужчины, полагают следователи.

В следственном комитете возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ: выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.