Следователи выясняют, как погиб альпинист в горах Алтая

7 августа при спуске с вершины горы Актру погиб 32-летний альпинист из Новокузнецка. Следователи Республики Алтай проводят доследственную проверку, сообщает региональный Следком.

По предварительным данным, 7 августа около 00:30 на телефон службы спасения 112 поступило сообщение о том, что при самостоятельном восхождении на вершину горы Актру на территории Кош-Агачского района сорвались два туриста, которые получили телесные повреждения.

Один из пострадавших, 32-летний житель города Новокузнецка скончался на месте происшествия.

В тот же день сотрудники ГУ МЧС России по Республике Алтай эвакуировали 26-летнего жителя Новосибирска и доставили в республиканскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.