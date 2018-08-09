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9 августа
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26

Следователи выясняют, как погиб альпинист в горах Алтая

7 августа при спуске с вершины горы Актру погиб 32-летний альпинист из Новокузнецка. Следователи Республики Алтай проводят доследственную проверку, сообщает региональный Следком.

Альпинист. Горы.
Альпинист. Горы.
СС0

По предварительным данным, 7 августа около 00:30 на телефон службы спасения 112 поступило сообщение о том, что при самостоятельном восхождении на вершину горы Актру на территории Кош-Агачского района сорвались два туриста, которые получили телесные повреждения.

Один из пострадавших, 32-летний житель города Новокузнецка скончался на месте происшествия.

В тот же день сотрудники ГУ МЧС России по Республике Алтай эвакуировали 26-летнего жителя Новосибирска и доставили в республиканскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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