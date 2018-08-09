Следователи выясняют, как погиб альпинист в горах Алтая

По предварительным данным, 7 августа около 00:30 на телефон службы спасения 112 поступило сообщение о том, что при самостоятельном восхождении на вершину горы Актру на территории Кош-Агачского района сорвались два туриста, которые получили телесные повреждения.
Один из пострадавших, 32-летний житель города Новокузнецка скончался на месте происшествия.
В тот же день сотрудники ГУ МЧС России по Республике Алтай эвакуировали 26-летнего жителя Новосибирска и доставили в республиканскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.