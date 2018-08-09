Четверо росгвардейцев погибли из-за схода лавины в горах Кабардино-Балкарии

Спортсмены сорвались при восхождении на пятитысячник — пик Пушкина. По данным «Интерфакса», они находились в связке. Вместе с ними был инструктор, который остался в живых.
В ведомстве уточнили, что погибшие служили по контракту.
«Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководство Росгвардии примет все необходимые меры, чтобы поддержать семей погибших .
Ранее altapress.ru писал, что в ночь на 7 августа на телефон службы спасения поступила информация, что при спуске с вершины Ак-Тру сорвались двое туристов из Новосибирска и Новокузнецка. Оба альпиниста получили серьезные травмы, один из них погиб.