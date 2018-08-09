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9 августа
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Четверо росгвардейцев погибли из-за схода лавины в горах Кабардино-Балкарии

8 августа четверо росгвардейцев погибли в горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины во время плановых занятий, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

Альпинисты и очень много снега.
Альпинисты и очень много снега.
СС0

Спортсмены сорвались при восхождении на пятитысячник — пик Пушкина. По данным «Интерфакса», они находились в связке. Вместе с ними был инструктор, который остался в живых.

В ведомстве уточнили, что погибшие служили по контракту.

«Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководство Росгвардии примет все необходимые меры, чтобы поддержать семей погибших .

Ранее altapress.ru писал, что в ночь на 7 августа на телефон службы спасения поступила информация, что при спуске с вершины Ак-Тру сорвались двое туристов из Новосибирска и Новокузнецка. Оба альпиниста получили серьезные травмы, один из них погиб.

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