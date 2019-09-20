Следователи восстановили обстоятельства ЧП во время стрельбы прапорщика в метро

Устал

Старший прапорщик Алексей Смирнов, открывший огонь по невооруженным сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ), объяснил свой поступок тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят.

Доход от метро

По данным источников издания, на Алексея Смирнова сотрудники УСБ вышли после того, как один из его коллег по УВД на Московском метрополитене попался на небольшой взятке.

По неофициальной информации, прапорщик, отработавший в полиции более 10 лет и не имевший нареканий по службе, занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на незначительных нарушениях. Это приносило Смирнову, официально получавшему чуть больше 50 тыс. рублей в месяц, порядка 10 тысяч ежедневно.

Взятка в сигаретах

За старшим прапорщиком и другими сотрудниками 5-го отделения организовали негласное наблюдение.

18 сентября прапорщик на платформе станции «Рязанский проспект» остановил гражданина, попросив его предъявить документы. У мужчины их не оказалось, полицейский отпустил его за 2 тысячи рублей и пачку сигарет, которую тот и отдал ему, положив в нее деньги.

Офицеры УСБ, зафиксировавшие это, уже на улице остановили предполагаемого взяткодателя, который дал им под видеозапись показания на прапорщика.

Полиция. Мигалка СС0

Расстрел

После того как сотрудники УСБ представились прапорщику Смирнову и попросили показать им пачку сигарет с деньгами, тот неожиданно выхватил из кармана пистолет, мгновенно взвел курок и выстрелил в оперуполномоченного УСБ старшего лейтенанта Максима Веялко, тяжело ранив его в грудь.

Затем, согласно видеозаписи и показаниям очевидца, прапорщик навел пистолет на замначальника отдела УСБ подполковника Алексея Лимонова, приказав тому лечь на пол.

В момент инцидента оба офицера УСБ были без табельных пистолетов и бронежилетов.

Раненый лейтенант сумел выбежать из отделения, Смирнов погнался за ним, на ходу выстрелив в лежащего на полу подполковника Лимонова, а затем и пытавшегося уйти от него Максима Веялко. Получивший еще два тяжелейших ранения сотрудник УСБ смог выбраться из метро, поднялся на улицу, упал и умер.

Закрыв дверь в помещение, прапорщик произвел еще несколько выстрелов (всего 10), нанеся подполковнику Лимонову в общей сложности пять ранений.

Группа захвата

Когда прибывшая группа захвата ворвалась в помещение, Смирнов находился в клетке для задержанных, его пистолет был разряжен. Уже установлено, что в клетку он забрался сам, так как опасался, что его могут застрелить при захвате.

В помещении находился еще один полицейский — сослуживец Смирнова, который заявил, что он обезоружил прапорщика. Однако, как отмечает издание, этот полицейский во время инцидента не пострадал, но судя по видеозаписи, не предпринял никаких попыток помешать прапорщику Смирнову, хотя и был вооружен.

Не пытался он помочь и раненым офицерам.

Полиция. mvd.ru

Предотвратили массовую бойню

Участники расследования не исключают, что, попытавшись задержать прапорщика за мелкую взятку и получив от него по несколько пуль, офицеры УСБ невольно предотвратили другое преступление — например, массовое убийство пассажиров. <Во всяком случае, Смирнов, не зная о слежке, носил пистолет не в кобуре, а в кармане, чтобы им быстрее и удобнее можно было воспользоваться>.

«Мы не исключаем, что Смирнов находился в состоянии взведенного курка и огонь в случае какой-то конфликтной ситуации мог открыть не только по сотрудникам полиции, но и обычным пассажирам», — отметил собеседник издания.

Прапорщика в ближайшее время его отправят на психиатрическое обследование.

Погибшего полицейского и его раненого коллегу собираются представить к награждению орденами Мужества.