Следователи возбудили первое уголовное дело о массовой гибели пчел

Уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области. Ранее о делах, связанных с гибелью пчел в российских регионах, не сообщалось, отмечает РИА Новости .

14 июня на одной из пасек области зафиксирована массовая гибель более 300 пчелосемей.

«По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения ООО „Отрадаагроинвест“ правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы, так как работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Это первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в российских регионах, о котором сообщили следственные органы, пишет bfm.ru.

Ущерб

В различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. По подсчетам Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, потери экономики России из-за этого могут составить порядка 1 триллиона рублей.

По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.

Ситуация в Алтайском крае

В минсельхозе Алтайского края сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.

Губернатор 15 июля на оперативном совещании правительства дал поручение региональным минсельхозу и минфину сформировать план предложений по предоставлению помощи владельцам пасек.

Для начала специалистам двух министерств совместно с районными администрациями, учеными и предпринимателями нужно будет провести комиссионное обследование пострадавших пасек в ряде муниципалитетов. Это позволит получить достоверные данные о масштабе ущерба.

Только после этого, по всей вероятности, региональный минфин сможет предложить механизмы компенсации.