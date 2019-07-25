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Происшествия

Следователи возбудили первое уголовное дело о массовой гибели пчел

Уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области. Ранее о делах, связанных с гибелью пчел в российских регионах, не сообщалось, отмечает РИА Новости.

Мед, пасека, пчелы.
Мед, пасека, пчелы.
CC0

14 июня на одной из пасек области зафиксирована массовая гибель более 300 пчелосемей.

«По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения ООО „Отрадаагроинвест“ правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы, так как работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Это первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в российских регионах, о котором сообщили следственные органы, пишет bfm.ru.

Ущерб

В различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. По подсчетам Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, потери экономики России из-за этого могут составить порядка 1 триллиона рублей.

По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.

Ситуация в Алтайском крае

В минсельхозе Алтайского края сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.

Губернатор 15 июля на оперативном совещании правительства дал поручение региональным минсельхозу и минфину сформировать план предложений по предоставлению помощи владельцам пасек.

Для начала специалистам двух министерств совместно с районными администрациями, учеными и предпринимателями нужно будет провести комиссионное обследование пострадавших пасек в ряде муниципалитетов. Это позволит получить достоверные данные о масштабе ущерба.

Только после этого, по всей вероятности, региональный минфин сможет предложить механизмы компенсации.

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