Против уволенного из алтайской полиции генерала возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тимофея Пана, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Тимофей Пан, в частности, с 2004 года работал заместителем начальника ГУВД Алтайского края по экономической безопасности. В 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, освободил его от должности.

Дело возбудили по статье о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. В качестве подозреваемого по этому делу также проходит главный государственный инспектор Ростовского территориального отдела Ростехнадзора Александр Литвинов.

По версии следствия, Пан и Литвинов не привлекли к административной ответственности руководство ООО «Сулинуголь», которое занималось незаконным обогащением полезных ископаемых, отмечает РБК.

Что известно о Тимофее Пане

Родился 24 февраля 1960 года в одном из сел Ташкентской области Узбекской ССР. Высшее образование получил в Новосибирском строительном институте, работал инженером-конструктором проектного института. В 1985 году стал милиционером роты патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Калининского райисполкома Новосибирска.

Вскоре Тимофей Пан был переведен в уголовный розыск в том же отделе, а весной 1991 года назначен старшим оперуполномоченным по особо важным делам структуры борьбы с организованной преступностью при УВД Новосибирской области. Потом стал заместителем начальника, затем начальником одного из отделов Западно-Сибирского регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Окончил Академию управления МВД России. В январе 2004 года стал заместителем начальника ГУВД Алтайского края по экономическим и налоговым преступлениям (по экономической безопасности). В 2011 году его освободили от этой должности. Пан также был был заместителем руководителя (ныне упраздненного) главка МВД по ЮФО, отмечает «Комсомольская правда».

Тимофей Пан более 10 раз выезжал в Северо-Кавказский регион для выполнения служебно-боевых задач. При задержании вооруженных преступников получил два огнестрельных ранения. Был неоднократно награжден орденами и медалями.