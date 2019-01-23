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Следственный комитет признал трезвым мужчину, пытавшегося угнать самолет «Аэрофлота»

Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который 22 января попытался угнать и направить в Афганистан самолет, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, пишет РБК.

Самолет
Самолет
СС0

Медицинское освидетельствование мужчины, по данным представителя СК, показало: наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя в крови у Шаповалова не было.

«Учитывая неадекватность его поведения на борту, <…> обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — сказала Петренко.

Дома у мужчины уже прошли обыски, рассказала представитель ведомства. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте Шаповалова.

Между тем о том, что требование изменить курс самолета Павел Шаповалов предъявлял в состоянии опьянения, Следственный комитет заявил вскоре после инцидента.

Попытка захвата пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот» произошла 22 января. Лайнер следовал по маршруту Сургут — Москва. Во время полета один из пассажиров начал угрожать экипажу, требуя, чтобы самолет изменил направление и отправился в Афганистан. Бортпроводникам Шаповалов, по их словам, заявлял, что у него есть оружие.

Под предлогом дозаправки самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. Угрожавшего оружием мужчину там задержали.

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