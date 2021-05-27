Следствие назвало одну из причин надругательства подростков над барнаульской школьницей

Следственные органы завели уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников Алтайского края и Барнаула. Об этом говорится в сообщении регионального главка СК.

По версии следствия, вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования Барнаула и регионального правительства.

Речь идет о должностных лицах министерства образования края, администрации Барнаула, городского комитета по образованию. Их проверяют на предмет халатности.

Что случилось

Днем 23 мая 14-летняя жительница Барнаула в компании сверстников в одном из заброшенных домов причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Подозреваемую задержали. Ее уже взяли под стражу.

О произошедшем проинформировали губернатора края Виктор Томенко. Он поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК.

Отметим, что все противоправные действия снимались на телефон. В связи с этим следователи напоминают, что распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видео об издевательствах над ребенком недопустимы. По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. ст. 137 и 242 УК РФ.