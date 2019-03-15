Следком требует арестовать депутата Госдумы, которого обвиняют во взяточничестве

По словам Трунова, Белоусова вызвали на допрос, его повезли суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Адвокат сообщил, что Белоусов не признает вину в получении взятки.
6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вадима Белоусова.
Как установило следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Вадим Белоусов совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга «Автобан» взятку в размере почти 3,4 млрд рублей.