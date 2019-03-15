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Происшествия

Следком требует арестовать депутата Госдумы, которого обвиняют во взяточничестве

Следком РФ просит арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова. Его обвиняют в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По словам Трунова, Белоусова вызвали на допрос, его повезли суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат сообщил, что Белоусов не признает вину в получении взятки.

6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вадима Белоусова.

Как установило следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Вадим Белоусов совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга «Автобан» взятку в размере почти 3,4 млрд рублей.

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