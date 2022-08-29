Слепое искусство. Охранник пририсовал глаза картине, и ему назначили лечение у психиатра

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Охранник «Ельцин Центра» Александр Васильев нарисовал ручкой две точки в виде глаз на пустых лицах девушек, изображенных на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Она входила в собрание Третьяковской галереи.
Ущерб от произошедшего оценили в 250 тыс. рублей. Его покрыла страховая компания.
Васильев признал вину и принес извинения. Также он перечислил в Фонд поддержки Третьяковской галереи 5 тыс. рублей.
Суд Екатеринбурга признал охранника Ельцин Центра виновным по ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Ему назначили 180 часов обязательных работ и принудительное лечение у психиатра.
Защита намерена подать апелляцию на решение суда. Адвокат указывал, что его подзащитный — ветеран боевых действий и имеет инвалидность.