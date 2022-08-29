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Происшествия

Слепое искусство. Охранник пририсовал глаза картине, и ему назначили лечение у психиатра

Охранник пририсовал глаза картине ученицы Малевича, выставленной в «Ельцин Центре» (Екатеринбург). За это суд назначил ему 180 часов обязательных работ и принудительное лечение у психиатра, сообщает ТАСС.

Выставка в арт-галерее в "Ельцин-центре"
Выставка в арт-галерее в "Ельцин-центре"
altapress.ru

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Охранник «Ельцин Центра» Александр Васильев нарисовал ручкой две точки в виде глаз на пустых лицах девушек, изображенных на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Она входила в собрание Третьяковской галереи.

Ущерб от произошедшего оценили в 250 тыс. рублей. Его покрыла страховая компания.

Васильев признал вину и принес извинения. Также он перечислил в Фонд поддержки Третьяковской галереи 5 тыс. рублей.

Суд Екатеринбурга признал охранника Ельцин Центра виновным по ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Ему назначили 180 часов обязательных работ и принудительное лечение у психиатра.

Защита намерена подать апелляцию на решение суда. Адвокат указывал, что его подзащитный — ветеран боевых действий и имеет инвалидность.

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