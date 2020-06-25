Слежка, секс и салат с грибами. Как на Алтае «вычислили» дерзкого охотника за женскими секретами

Выкладывать в соцсеть интимные фотки своей девушки — много ума не надо. Суды в последнее время часто рассматривают такие конфликты. Уникальными являются подробности другого уголовного дела, которое, как выяснил altapress.ru, разбиралось в районном центре. Продвинутый юзер с психическими отклонениями «зарядил» квартиру своей бывшей «средствами сбора информации» и устроил ей троллинг на почве ревности. И эта сельская история гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Такие разные способы

О скрытых видеокамерах и прослушке слышал каждый. Но не все в курсе некоторых юридических нюансов, которые будут важны для понимания ситуации и получения ответа на вопрос: «А меня-то это как касается?»

Статья 137 УК РФ (ч.1) — «Нарушение неприкосновенности частной жизни» — предусматривает наказание за:

незаконный сбор сведений о частной жизни лица , составляющих личную или семейную тайну , без его согласия;

сведений о частной жизни лица составляющих личную или семейную тайну без его согласия; публичное распространение таких сведений.

В уголовном деле сельского продвинутого юзера сотрудники Следственного комитета смогли задокументировать доказательства самого сбора такой информации, а также обосновать, что она точно относилась к частной жизни потерпевшей и являлась ее тайной (поэтому редакция решила не называть в материале место действия и изменить имена потерпевшей и подсудимого — Прим. altapress.ru).

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Второй важный нюанс: с 2019 года региональные суды при рассмотрении таких дел руководствуются разъяснениями Верховного суда России (постановление «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав…», вышло 25 декабря 2018 года).

Так вот высший судебный орган РФ объяснил, что вмешательство в личную жизнь становится преступлением, если речь идет о сведениях, которые гражданин сам не хотел предавать огласке.

Процесс сбора сведений о частной жизни, разъяснил ВС РФ, это «умышленные действия, состоящие в их получении любым способом: путем личного наблюдения, прослушивания, опроса других лиц, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами…».

Мессенджер. Telegram. WhatsApp. ССО

«Герой»

Олег Курнос проживает в одном из райцентров Алтайского края, 13 лет являлся индивидуальным предпринимателем, на момент вынесения ему приговора о нарушении неприкосновенности частной жизни — не судим и не женат.

Знакомым Курнос рассказывал, что в свое время в городе работал на частную фирму, «которая следит за неверными мужьями и женами».

В фирме он научился различным приемам. Например, может установить наблюдение за автомобилем с помощью магнита от жесткого диска, закрепив его к днищу кузова.

В переписке со знакомым в «Одноклассниках» Курнос предупреждает: слежка — это противозаконное занятие, и за него «может быть статья». Однако в уголовном деле есть показания свидетельницы, которая в свое время два года проживала с Олегом. Девушка рассказала: еще в 2014 году ее родители случайно нашли на чердаке своего дома ноутбук с видеокамерой. Она считает, что это была записывающая техника Курноса.

Секс. Женщина. СС0

Вообще, взаимоотношения с прекрасным полом — одна из его сильных сторон. Называя количество своих бывших барышень, Курнос использовал трехзначные числа.

Объяснение некоторым странностям своего характера и поведения, на которые ему указывали, Олег сам частично нашел в том, что у него было непростое детство — «мама долго была в поисках и устраивала свою личную жизнь».

Экспертиза в рамках уголовного дела выявила у него признаки паранойяльного развития личности — эмоциональная неустойчивость, подозрительность, склонность относить происходящее на свой счет, щепетильное отношение к нарушению прав, неоправданные подозрения относительно сексуальной верности и др.

Все это, указано в материалах дела, повлияло на поведение Олега Курноса «в последние годы с ограничением трудовой, семейной, социальной адаптации».

А еще он — хороший технарь. Экспертиза установила, что одно из записывающих устройств Курнос «изготовил вручную в кустарных условиях из видеорегистратора, а также аккумулятора и миниатюрного микрофона».

Дома у него изъяли целый арсенал носителей информации, проводов, запчасти, аккумуляторы, микрофоны и т. д. — их описание в протоколе обыска занимает 13 страниц.

Еще одни «ушки», закамуфлированное под брелок от автосигнализации, Олег разместил в квартире своей соседки по подъезду и бывшей дамы сердца в одном лице Юлии Земцевой. Она — потерпевшая в этом уголовном деле.

Слежка pixabay.com

«Героиня»

Юлия Земцева снимала квартиру в том же доме, где живет Курнос. «Сначала мы общались, а потом стали встречаться, — рассказала девушка в суде. — У него был доступ в мою квартиру. Он оставался у меня, когда я выходила в магазин или по делам». Уезжая в командировку в Барнаул, Земцева ключи от квартиры оставила Олегу — кормить кота.

С этой командировкой связана еще одна ситуация, описанная в уголовном деле.

«В Барнауле первую неделю Курнос каким-то образом отслеживал мои перемещения. Он потом сказал, что я пропала со связи всего один раз — в районе пересечения улиц Попова и Балтийская. Как он это делал, я не знаю. На вторую неделю он уговорил меня поставить на телефон программу, показывающую мое местонахождение. Я согласилась, потому что восприняла это, как игру», — пояснила в суде потерпевшая.

Женщина и телефон. СС0

Чем была полезна Курносу информация о перемещении подруги по столице края, не известно. Но еще во время командировки «с его стороны посыпались претензии, что я ему изменяю, отношения стали портиться», — рассказала Земцева, добавив, что в дальнейшем конфликт усугубился, стали возникать скандалы.

В определенный момент девушка заподозрила, что Курнос ее прослушивает: «Он стал мне высказывать те вещи, о которых я говорила в своей квартире не с ним, а с другими людьми».

Оставалось найти «ушки».

Доказательства

Обвинительный приговор суда Курносу был основан на различных доказательствах, в том числе на показаниях потерпевшей. Из них видно, как Юлия Земцева проводила собственное «следствие» и убедилась в наличии прослушки.

Земцева и Курнос, живя в соседних квартирах, продолжали активно общаться в мессенджерах. И, как утверждала девушка, «он писал, что хочет возобновить отношения, уговаривал попробовать все с начала. Мы переписывались с ним практически целый день».

Женщина говорит по телефону. СС0

Из показаний потерпевшей:

«У меня в гостях была подруга М.Н. Мы разговаривали при включенном телевизоре. Обсуждали ситуацию с Курносом, что он меня постоянно достает, что пишет разного рода сообщения, что он обижает своих девушек. М.Н. мне сказала: „Фу, да это какой-то урод, а ты такая видная девочка“. Потом пришел он, но я входную дверь не открыла. Разговаривали через дверь, я все записывала на телефон. Сначала уговаривал встретить с ним Новый год. Когда я отказалась, Курнос высказал претензию по поводу того, что я обсуждаю его с М.Н. И привел высказывания, прямо цитировал меня — „я все для него сделала, чтобы он мне доверял“. Это никто и никак услышать не мог».

Искать «ушки» в квартире Земцева начала после еще одного «сеанса связи» с Курносом.

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

Из показаний потерпевшей:

«Ко мне в гости собралась прийти Ольга М. Я еще по телефону сказала ей, что накормлю салатом с грибами и курицей. Когда О.М. пришла, мы разговаривали с ней на кухне. Курнос стали писать сообщения: «Спроси у Оли, есть у меня шанс быть с тобой?» И далее на сексуальные темы, написав, в том числе, что я — восьмая, с кем он жил, а всего у него было около 150 девушек. Когда мы уже сидели в зале на диване, я написала: «Надевай спасательный круг — Оля сейчас придет… И спрашивает, что у тебя есть поесть». Он ответил: «Как всегда, сгущенка. Оля, что так голодна? А салат с грибами и курицей…». Так же он написал, что одна из нас — «королева мэри кей, вторая просто золото».

Ситуация с салатом в уголовном деле отражена максимально подробно.

«О том, что Юля кормила меня салатом с грибами и курицей, он мог узнать, только если прослушивал квартиру», — подтвердила в зале суда свидетельница Ольга М.

После этого незатейливого флирта, Земцева окончательно пришла к выводу, что в ее квартире прослушка. Они стали с подругой обсуждать, где Курнос мог спрятать «ушки», начали искать их, но не нашли. Олег Курнос при этом написал в «Вайбер»: «Они там, где О.М. говорит» и «Пусть это будет тестом на iq».

«Параллельно мы с О.М. обсуждали, что можно было сходить в кафе «Акула» и стали собираться, чтобы пойти. Курнос написал: «Акулу не разнеси… только глупая пойдет там светиться», — вспомнила на следствии Земцева.

Интересно, что примерно в это же время, как установило следствие, Курнос в соцсети переписывался на тему прослушки с малоизвестным ему парнем. «Сначала он писал от имени Юли, но по стилистике изложения это была не Юля, — дал показания этот свидетель. — Потом он попытался представился ее мужем. Но у него это как-то быстро прошло. Курнос написал, что прослушивает квартиру, потому что ему изменяла предыдущая девушка, «и лучше все знать, чем быть оленем».

Этот свидетель сохранил скриншоты переписки и позднее передал их следствию.

Следственный комитет. Уголовный кодекс. Анна Зайкова

Обыск и второй эпизод

«Раскрыли» Курноса просто. В 8−45 утра в райотдел полиции поступило обращение Земцевой о том, что Курнос шуруповертом заблокировал дверь в ее квартиру. Через 15 минут на месте была следственно-оперативная группа.

При осмотре полицейские нашли в дверной коробке «предмет черного цвета, на котором имелась деталь таблетированной формы, внешне похожей на динамик, снаружи предмет обернут изолентой». Кроме того, по замысловатой траектории из квартиры Земцевой в жилище Курноса были протянуты провода.

«Указанное позволяло сделать вывод о том, что Курнос, по всей видимости, прослушивал квартиру Земцевой, о чем она также заявила после обнаружения данных предметов», — дал показания свидетель из числа сотрудников райотдела.

Полиция. altapress.ru

Обыск в квартире Олега Курноса полицейские провели уже в рамках возбужденного уголовного дела и в расширенном составе — вместе с сотрудниками Следственного комитета России.

«За диваном найден брелок автомобильной сигнализации, устройство было подключено в розетку, — дает показания инженер по информационным технологиям, связи и защиты информации межрайонного отдела полиции. — Курнос сказал, что это брелок сигнализации от его автомобиля «Таун Айс», который стоит во дворе. Устройство изъято и направлено на экспертизу. Как мне потом стало известно, это была миниатюрная видеокамера».

Гаджеты. Анна Зайкова

По результатам обыска в квартире к делу приобщили два ноутбука (на одном была установлена программа, позволяющая вести скрытое видеонаблюдение), жесткий диск, видеокамеру, модемы, сим-карты и карты памяти, планшет, радиотелефон, зажигалку, ночник белого цвета и панель розового цвета от мультиварки.

Также Курносу инкриминировали установку скрытой камеры для слежения за входом в местный офис одного из банков. Оборудование, похожее на электрическую распределительную коробку, нашел владелец здания, а в банке работала другая бывшая сожительница Олега Курноса.

На первый кадрах записи видны руки и одежда человека. И это был Курнос, считает свидетель, так как раньше несколько раз видел его «в данной одежде и видел его руки».

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Приговор и апелляция

В районном суде Олег Курнос вину не признал полностью и от дачи показаний отказался. Его признали виновным по трем статьям УК РФ. В приговоре два доказанных преступления по ст. 138.1 УК РФ — «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Судья определила наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Курнос и его адвокат подали жалобу в Алтайский краевой суд. В апелляции осужденный указал, что полностью не признает вину. А установленное приговором районного суда ограничение свободы в три года не позволит ему поправить здоровье в Израиле.

Алтайский краевой суд освободил Олега Курноса от наказания по ст. 138.1 УК РФ за истечением срока давности. За нарушение неприкосновенности частной жизни (ч.1 ст. 137 УК РФ) он осужден к 240 часам исправительных работ.