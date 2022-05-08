8 мая
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Происшествия

«Слышны хлопки». В Новоалтайске рядом с газовой заправкой произошел пожар. Обновлено

Пожар произошел на складе на ул. Переездная в Новоалтайске, со ссылкой на ГУ МЧС сообщает «Инцидент. Барнаул». Известно, что загорелось не только здание, но и сухая трава вокруг него. Возгорание уже локализовано.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

«В работе от МЧС России задействованы 36 человек, 11 единиц техники», — отмечается на странице сообщества.

На данный момент пожар площадью 300 кв. м локализован. В МЧС сообщили, что во время тушения пожара был обнаружен погибший. Детали уточняются.

Отмечается, здание, в котором произошел пожар, расположено неподалеку от АЗС. Возможно, оно не принадлежит владельцам заправки.

Напомним, о пожаре сообщили подписчики паблика «Инцидент. Барнаул». Очевидцы предположили, что в Новоалтайске загорелась газовая заправка.

«Слышны хлопки», — отметили подписчики.

По словам участника сообщества по имени Григорий, из-за случившегося какое-то время в город не пропускали въезжающие машины.

Один из очевидцев, оказавшийся рядом с местом происшествия, поделился с подписчиками паблика видео. На кадрах видно, что во время пожара взрывались баллоны, которые буквально долетали до ближайшей дороги.

Скриншот видео пожара на складе рядом с газозаправочной станцией в Новоалтайске.
Скриншот видео пожара на складе рядом с газозаправочной станцией в Новоалтайске.
«Инцидент. Барнаул».

В комментариях к посту подписчики напомнили, что скорее всего пожар случился рядом с газозаправочной автомобильной станцией (компании «Техногазсервис»), где 6 августа 2017 года случилась серьезная авария. Тогда в результате возгорания пострадали четыре человека — два посетителя и два работника близлежащего летнего кафе. Один человек скончался.

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