Сломался и рухнул в реку 20-миллионный мост, который пять лет назад открыла Валентина Терешкова

В поселке Борисоглебский Ярославской области обрушился мост, в торжественном открытии которого в 2015 году принимала участие депутат Госдумы РФ от «Единой России» Валентина Терешкова.

Прежний деревянный пешеходный мост через реку Устье, связывающий две стороны районного центра, смыло наводнением 2013 года, сообщает YarNews.

Его заменили капитальным строением, стоимость которого оценивали в 20,5 млн рублей. Ленточку во время открытия перерезали действовавший тогда губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова.

На днях этот мост сломался пополам. Полицейские вовремя заметили трещину и перекрыли движение, пишет «Росбалт». Поэтому когда части моста упали в реку, никто не пострадал. Причины обрушения установит спецкомиссия.

Комментаторы на новость об обрушении моста отреагировали мгновенно: «Руби концы, обнуляй мосты», «Тяп-ляп, и — корабль».