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Происшествия

Сломался и рухнул в реку 20-миллионный мост, который пять лет назад открыла Валентина Терешкова

В поселке Борисоглебский Ярославской области обрушился мост, в торжественном открытии которого в 2015 году принимала участие депутат Госдумы РФ от «Единой России» Валентина Терешкова.

Сломался мост за 20,5 млн рублей.
Сломался мост за 20,5 млн рублей.
vk.com, Ростов Великий | Мой город

Прежний деревянный пешеходный мост через реку Устье, связывающий две стороны районного центра, смыло наводнением 2013 года, сообщает YarNews.

Его заменили капитальным строением, стоимость которого оценивали в 20,5 млн рублей. Ленточку во время открытия перерезали действовавший тогда губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова.

На днях этот мост сломался пополам. Полицейские вовремя заметили трещину и перекрыли движение, пишет «Росбалт». Поэтому когда части моста упали в реку, никто не пострадал. Причины обрушения установит спецкомиссия.

Комментаторы на новость об обрушении моста отреагировали мгновенно: «Руби концы, обнуляй мосты», «Тяп-ляп, и — корабль».

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