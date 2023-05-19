19 мая
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Происшествия

Случайная искра из трубы бани едва не уничтожила магазин на Алтае

Из-за случайной искры из трубы чуть не сгорел магазин в селе Шебалино (Республика Алтай) 18 мая. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Пожар в Шебалино
Пожар в Шебалино
Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Возгорание произошло под навесом для хранения картонной тары из-за случайной искры. Пламя рисковало распространиться от навеса на здание магазина. Они находились под одной крышей.

На тушение пожара прибыли пятеро сотрудников пожарной части №7 села Шебалино. Также было задействовано две единицы техники.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Причиной стало попадание искры на картон из трубы расположенной рядом бани.

Ранее крупные пожары произошли в Угловском и Егорьевском районах. Пострадали пять нежилых домов и несколько построек. Пожар локализовали на площади порядка 300 кв. м.

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