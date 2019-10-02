Слушателей курсов военных журналистов в Крыму избили и облили бараньей кровью

Ночной редактор РИА Новости Святослав Павлов заявил, что получил множественные ушибы, закрытую черепно-мозговая травму и сотрясение мозга на курсах для военных журналистов в Крыму «Бастион», куда его направило руководство.

«Внезапно прямо посреди лекции в зал ворвались люди в масках и начали укладывать всех мордой в пол. Недолго думая, я выпрыгнул в окно. За мной погнался „морпех-террорист“. Метров через 50 он меня догнал, уложил в асфальт и потащил в зал к остальным. Дальше нам всем надели на голову холщовые мешки и связали руки. Все это сопровождалось побоями, оскорблениями и стрельбой над головой. Лично меня таскали за волосы и душили мешком. Затем всех в мешках на голове погрузили в автобусы и повезли на полигон, где издевательства и унижения продолжились», — рассказал на своей странице в Facebook репортер.

На полигоне, по словам редактора, «преподаватели» заставляли слушателей ползать на коленях по острым камням и колючкам, причем с мешками на голове.

«С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание <…> Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью», — написал Павлов, добавив, что весь процесс обучения сопровождался «визгами, истериками и затрещинами от „учителей“».

По его словам, руководство заявило ему, что такие травмы «можно получить и на хоккее» и сказало, что журналист не готов к работе в горячих точках.

Павлов рассказал, что схожие с ним травмы получил его коллега, более того, последний оглох на одно ухо на несколько дней. Девушки, принимавшие участие в подготовке, тоже были травмированы.

«Одну из них увезли на скорой с истерическим припадком в больницу, другой — порвали ухо, вырвав сережку.

Должной медицинской помощи никто не получил, пишет znak.com.

В МИА «Россия сегодня», куда входит РИА Новости, случившееся пока не прокомментировали. Организаторы курсов также не прояснили ситуацию.

«Медиазоне» Павлов рассказал, что обратился с заявлением в Следственный комитет.

Журналист просит возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) «в отношении лиц, причастных к причинению мне вреда здоровью и моральных страданий», установить тех, кто отдавал соответствующие приказы и исполнял их.

Учения проводил в Севастополе Союз журналистов Москвы. Аккаунт журналиста сейчас недоступен.