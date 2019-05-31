Служившего в Сирии генерала обчиняют в мошенничестве

Следователи завершили расследование по делу экс-главы центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, пишет « Коммерсантъ ».

По версии следствия, Чварков в 2016 году, являясь замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплату у семерых своих подчиненных на сумму 4,3 млн рублей.

Генерал отрицал свою вину, а лишившиеся денег военнослужащие не признали себя виновными.

Следственный комитет отказал в прекращении уголовного дела в связи с тем, что потерпевшие не установлены. Обвинение было переквалифицировано с хищения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Для погашения ущерба и возможного штрафа в ходе следствия у Чваркова изъяли все накопления, сделанные за время службы, — 450 тысяч.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, состоящего из 30 томов, пишет polit.ru. После этого дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.