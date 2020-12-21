Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 декабря -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Смекалистый барнаулец прикинулся сотрудником ФСБ, чтобы «распродать» магазин техники

Постоянный клиент одного из магазинов разливного пива в Барнауле предложил женщине-продавцу выгодный договор. Он обещал по привлекательный цене продать ей бытовую технику.

Бытовая техника, стиральная машина.
Бытовая техника, стиральная машина.
CC0

Мужчина представился сотрудником ФСБ. В разговоре с продавцом в «наливайке» он рассказал, что якобы скоро предстоит изъять в магазинах в Новосибирска партию бытовой техники.

Товар он предложил женщине за половину стоимости, от чего она отказаться не смогла.

«Под влиянием обмана на сайте выбрала нужные ей товары и перечислила мужчине на „киви-кошелек“ денежные средства в сумме 28 000 рублей, после чего тот перестал отвечать на звонки, а деньги обратил в свою пользу», — рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Мужчина полностью признал себя виновным. Ему грозит крупный штраф либо срок до 5 лет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость