Смекалистый барнаулец прикинулся сотрудником ФСБ, чтобы «распродать» магазин техники

Постоянный клиент одного из магазинов разливного пива в Барнауле предложил женщине-продавцу выгодный договор. Он обещал по привлекательный цене продать ей бытовую технику.

Мужчина представился сотрудником ФСБ. В разговоре с продавцом в «наливайке» он рассказал, что якобы скоро предстоит изъять в магазинах в Новосибирска партию бытовой техники.

Товар он предложил женщине за половину стоимости, от чего она отказаться не смогла.

«Под влиянием обмана на сайте выбрала нужные ей товары и перечислила мужчине на „киви-кошелек“ денежные средства в сумме 28 000 рублей, после чего тот перестал отвечать на звонки, а деньги обратил в свою пользу», — рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Мужчина полностью признал себя виновным. Ему грозит крупный штраф либо срок до 5 лет.