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Происшествия
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Смерть по неосторожности. Жительница Алтайского края «успокоила» гостя ударом ножа в спину

В Алтайском крае закончили расследования убийства, которое произошло в Залесовском районе в новогоднюю ночь.

Нож.
Нож.
Открытые источники в интернете.

34-летняя местная жительница обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Вечером 31 декабря 2020 года мужчина со своей возлюбленной был в гостях у знакомых на праздновании Нового года. Мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стали конфликтовать по незначительному поводу.

«Пытаясь их успокоить, хозяйка дома нанесла гостю ножевое ранение в спину. От полученных телесных повреждений 34-летний потерпевший через несколько часов в медицинском учреждении», — выяснили следователи.

Женщина признала вину в содеянном.

Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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