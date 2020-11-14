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Происшествия

Смерть в кислородной маске: неизвестный зарезал пациента ковидного госпиталя

Сотрудники Светлоярской центральной районной больницы (ЦРБ) Волгоградской области обнаружили тело 87-летнего пенсионера, который проходил лечение в клинике, переоборудованной под лечение больных коронавирусом.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Мужчина получил удар ножом в грудь.

«Пациента в 2:00 посещала медсестра, всё было спокойно. В 4:00 его нашли мертвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки», — рассказал источник «Интерфакса».

Пациент поступил в госпиталь 29 октября, потом его состояние ухудшилось.

8 ноября его перевели в реанимацию. Там он пошел на поправку и врачи вернули пенсионера в обычную палату, где он получал кислородную поддержку, пишет News.ru.

Расследованием ЧП занимаются следователи регионального СКР.

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