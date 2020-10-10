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Происшествия

Смертельная авария при лобовом столкновении произошла на «павлике» в Барнауле

10 октября в Барнауле около 15:00 на автодороге в сторону села Березовка в районе дома 260 Б по Павловскому тракту произошло ДТП со смертельным исходом.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Предварительно установлено — водитель на автомобилем ВАЗ 2107 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Nissan AD.

Водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры этой машины — женщины 1934 и 1967 г.р. — получили телесные повреждения, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Барнаулу. Их доставили в краевую клиническую больницу скорой помощи («горка») и госпитализировали.

Пассажир иномарки получила телесные повреждения, оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Ведется разбирательство.

10 октября ночью в Барнауле на дороге Калманка — Новороманово — Лебяжье произошло ДТП.

Водитель 2000 года рождения на Toyota Corolla не справился с управлением. Автомобиль «улетел» в кювет.

От полученных травм водитель скончался на месте аварии. Двоим пассажирам оказана медпомощь в Краевой клинической больнице скорой помощи. Не госпитализированы.

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