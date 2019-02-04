Подробности смертельного пожара в «звездном доме» неподалеку от Кремля

4 февраля ночью в доме на Никитском бульваре в центре Москве произошел пожар. По последним данным, погибли 7 человек, двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Источник ТАСС сообщил, что в жилом доме существует угроза дальнейшего обрушения. Продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций.

Тушение осложнялось тем, что дом имеет деревянные перекрытия, многие квартиры подверглись перепланировке. В здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

Владельцы квартир

В семиэтажном жилом доме, в частности, находятся квартиры Ингерборге Дапкунайте, Никаса Сафронова и Любови Казарновской.

Пожар в доме 12 на Никитском бульваре возник около часа ночи, очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.

По данным Telegram-канала Mash, возгорание началось в квартире дочери музыканта Юрия Башмета, она не пострадала. Из горящего дома были эвакуированы 43 человека, из них 8 детей.

Перепланировка и камины

По данным «МК», в квартире, где начался пожар, предыдущий владелец сделал масштабную незаконную перепланировку. В частности, в качестве верхних перекрытий были оставлены всего лишь четыре деревянные балки и настил, а в соседних квартирах пошли трещины. Суды шли не один год, но жильцы тяжбу проиграли, затем квартиру купила семья Башмет.

Константин Кузнецов,

ведущий эксперт «Фонда пожарной безопасности»:

Возможно, если в здании эксплуатировались камины, перепланировка затронула существующие воздуховоды. Часто бывает, что строительный мусор сбрасывают в шахты, считая, что они нерабочие, из-за этого возникают всякие сложности. Теперь что касается распространения пожара. Дело в том, что это старое здание. Не думаю, что здесь сильно задумывались о нераспространении пожара внутри здания. Существовали так называемые брандмауэрные стены между зданиями, чтобы пожар не распространялся из одного здания в другое. Но внутри здания все планировки были типичными, поэтому на скорость распространения пожара это сильно влияло.

Тихий убийца

Погибшие жильцы дома проживали в разных квартирах, наиболее вероятной причиной их смерти стал угарный газ.

«Это тихий убийца. Люди даже не замечают, как засыпают и не просыпаются от него. Должны сработать пожарные датчики, которые должны стоять, либо должно быть хотя бы какое-то животное, которое может вовремя оповестить человека… Скорее всего, там было много угарного газа, потому что именно дерево образует монооксиды углерода. Скорее всего, там были и какие-то другие материалы, которые давали токсичные продукты горения», — сказал bfm.ru эксперт в области пожарной безопасности Ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств Константин Калужин.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Что известно о доме

Дому на Никитском бульваре более 100 лет. Он был построен в 1913 году по индивидуальному проекту и изначально предназначался для служащих Госбанка.

Здание находится менее чем в двух километрах от Кремля и является объектом культурного наследия.

В доме более 100 квартир, стоимость четырехкомнатной превышает 90 млн рублей. Мосгорнаследие направило запрос в МЧС для оценки ущерба, причиненного зданию в результате пожара.