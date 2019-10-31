Смертельно опасная двухметровая кобра пряталась в стиральной машине

Семья австралийцев была напугана неожиданной «встречей» со смертельно опасной ложной коброй Гюнтера.

Один из членов семьи увидел, как хвост коричневой змеи плавно исчезает под стиральной машиной, пишет Daily Mail.

На фото, ставшим вирусным в соцсетях, видна «стиралка» со снятой панелью. Змея длиной около 2 метров обвилась вокруг деталей внутри.

Хозяева стиральной машины со змеей обратились в службу по отлову змей, но когда специалист прибыл на место, змея уже уползла.

«Я всегда ищу оправдание своему нежеланию стирать, но это определенно не одно из них!» — прокомментировал снимок один из подписчиков.

Ложные кобры Гюнтера входят в десятку самых ядовитых змей мира, пишет mail.ru. Укус даже самой молодой особи может быть смертелен для человека.