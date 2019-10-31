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31 октября
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Происшествия

Смертельно опасная двухметровая кобра пряталась в стиральной машине

Семья австралийцев была напугана неожиданной «встречей» со смертельно опасной ложной коброй Гюнтера.

Стиральная машина.
Стиральная машина.
Открытые источники в интернете.

Один из членов семьи увидел, как хвост коричневой змеи плавно исчезает под стиральной машиной, пишет Daily Mail.

На фото, ставшим вирусным в соцсетях, видна «стиралка» со снятой панелью. Змея длиной около 2 метров обвилась вокруг деталей внутри.

Хозяева стиральной машины со змеей обратились в службу по отлову змей, но когда специалист прибыл на место, змея уже уползла.

«Я всегда ищу оправдание своему нежеланию стирать, но это определенно не одно из них!» — прокомментировал снимок один из подписчиков.

Ложные кобры Гюнтера входят в десятку самых ядовитых змей мира, пишет mail.ru. Укус даже самой молодой особи может быть смертелен для человека.

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