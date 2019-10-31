Смертельно опасная двухметровая кобра пряталась в стиральной машине

Один из членов семьи увидел, как хвост коричневой змеи плавно исчезает под стиральной машиной, пишет Daily Mail.
На фото, ставшим вирусным в соцсетях, видна «стиралка» со снятой панелью. Змея длиной около 2 метров обвилась вокруг деталей внутри.
Хозяева стиральной машины со змеей обратились в службу по отлову змей, но когда специалист прибыл на место, змея уже уползла.
«Я всегда ищу оправдание своему нежеланию стирать, но это определенно не одно из них!» — прокомментировал снимок один из подписчиков.
Ложные кобры Гюнтера входят в десятку самых ядовитых змей мира, пишет mail.ru. Укус даже самой молодой особи может быть смертелен для человека.