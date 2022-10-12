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Происшествия

Смертельное ДТП произошло на Алтае: автомобили смяло

В Республике Алтай 11 октября произошло смертельное ДТП около села Сугула в Чойском районе, сообщили «Алтай: главные новости».

ДТп на Алтае.
ДТп на Алтае.
Алтай: главные новости.

Известно, что Lexus врезался в легковушку. По словам очевидцев, в автомобиле находились мать и сын, они погибли. Их возраст пока не известен.

Также рассказывают, что после аварии водитель или пассажир Lexus пил алкоголь.

Ранее массовое ДТП с тремя автомобилями произошло на Алтае.

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