Смертельное ДТП произошло на Алтае: автомобили смяло

Известно, что Lexus врезался в легковушку. По словам очевидцев, в автомобиле находились мать и сын, они погибли. Их возраст пока не известен.
Также рассказывают, что после аварии водитель или пассажир Lexus пил алкоголь.
В Республике Алтай 11 октября произошло смертельное ДТП около села Сугула в Чойском районе, сообщили «Алтай: главные новости».
Известно, что Lexus врезался в легковушку. По словам очевидцев, в автомобиле находились мать и сын, они погибли. Их возраст пока не известен.
Также рассказывают, что после аварии водитель или пассажир Lexus пил алкоголь.
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