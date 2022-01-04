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Происшествия

Смертельное ДТП произошло на автозаправке в Алтайском крае

3 января, в 17:40 на 214 км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Первомайском районе водитель Audi А3 ударился в ограждение и влетел в грузовик, пишет «Инцидент Барнаул».

ДТП на автозаправке.
ДТП на автозаправке.
Скрин видео vk.com/incident22.

39-летний водитель двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, при перестроении он не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение на правой обочине по ходу движения транспортного средства. После он допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» с прицепом, который заправлялся на автозаправочной стоянке АЗК-257.

В результате ДТП пассажир автомобиля Audi А3, мужчина 1995 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель с травмами госпитализирован в Барнаульскую городскую больницу № 1. Водитель «МАНа» не пострадал.

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