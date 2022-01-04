Смертельное ДТП произошло на автозаправке в Алтайском крае

39-летний водитель двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, при перестроении он не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение на правой обочине по ходу движения транспортного средства. После он допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» с прицепом, который заправлялся на автозаправочной стоянке АЗК-257.
В результате ДТП пассажир автомобиля Audi А3, мужчина 1995 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель с травмами госпитализирован в Барнаульскую городскую больницу № 1. Водитель «МАНа» не пострадал.