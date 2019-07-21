Смертельное ДТП произошло на подъезде к Крымскому мосту

Погибли водитель и два пассажира микроавтобуса.
Инцидент произошел в ночь на 21 июля на трассе Новороссийск — Керченский неподалеку от Крымского моста, пишет «Росбалт». Микроавтобус выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение.
В Краснодарском крае — на территории Темрюкского района — произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика «КамАЗ», сообщает ТАСС.
Погибли водитель и два пассажира микроавтобуса.
Инцидент произошел в ночь на 21 июля на трассе Новороссийск — Керченский неподалеку от Крымского моста, пишет «Росбалт». Микроавтобус выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение.
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