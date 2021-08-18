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Происшествия

Смертельное ДТП с участием начальника отдела ГИБДД произошло на рубцовской трассе

Два человека погибли в результате столкновения Hyundai Creta и фуры MAN в Шипуновском районе.

Смертельная авария в Шипуновском районе.
Смертельная авария в Шипуновском районе.
https://t.me/incident22

Авария случилась 18 августа около 03:30 на 181 км автодороги А-322 недалеко от Шипуново. 43-летний водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик.

Пассажиры легковушки, 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, погибли на месте, подтвердили в краевом ГУ МВД.

Водитель и еще два пассажирки этого же авто (девочки 2005 и 2012 годов рождения) получили травмы. Пострадавших госпитализировали в Шипуновскую ЦРБ.

Водитель автомобиля MAN не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

По данным от очевидцев аварии, за рулем кроссовера был начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району.

«Он ехал с Михайловского по трассе Рубцовск — Барнаул, вез родственников в аэропорт», — рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул».

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