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Происшествия

Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в сибирской районе

Смертельная авария с участием двух грузовых автомобилей произошла в Татарском районе Новосибирской области. Два человека погибли. Об этом сообщает МЧС по региону.

ДТП с участием двух фур
ДТП с участием двух фур
МЧС России по Новосибирской области

Авария произошла рано утром 20 октября. Два грузовых автомобиля столкнулись на 980 км трассы вблизи населенного пункта Рождественка.

В результате аварии погибло два человека — водитель одной фуры и пассажир второй.

Другой же водитель не смог самостоятельно выбраться из машины. Сотрудники МЧС России вытащили пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.

Для ликвидации последствий аварии перекрыли участок автомобильной дороги в двух направлениях. Для автомобилей организовали временный объезд по обочине.

На месте работают специалисты и спецтехника ДРСУ.

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