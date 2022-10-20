Смертельное ДТП с двумя фурами произошло в сибирской районе

Авария произошла рано утром 20 октября. Два грузовых автомобиля столкнулись на 980 км трассы вблизи населенного пункта Рождественка.
В результате аварии погибло два человека — водитель одной фуры и пассажир второй.
Другой же водитель не смог самостоятельно выбраться из машины. Сотрудники МЧС России вытащили пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.
Для ликвидации последствий аварии перекрыли участок автомобильной дороги в двух направлениях. Для автомобилей организовали временный объезд по обочине.
На месте работают специалисты и спецтехника ДРСУ.