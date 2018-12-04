Смертельное ДТП с участием 4 автомобилей произошло на Чуйском тракте

В Алтайском крае рано утром 4 декабря произошла авария с участием 4 машин. В результате ДТП один человек скончался, еще одного госпитализировали, сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительный информации, ДТП произошло в 7 утра в Тальменском районе, на 169 км дороги Р-256 — Чуйский тракт.

Автомобиль Hyundai Solaris двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и для обгона выехал на встречную полосу. Водитель не справился с управлением и столкнулся с автобусом Hyundai County и внедорожником Nissan X-Trail. От удара Nissan отбросило в кювет. После этого Hyundai Solaris врезался в Fiat Ducato, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП 37-летний водитель Hyundai Solaris скончался на месте аварии до приезда медиков. Кроме того, пассажир Fiat Ducato, 38-летний мужчина, получил различные телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства произошедшего.