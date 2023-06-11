Смертельное ДТП с участием мопеда и иномарки произошло в алтайском наукограде

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о подробностях аварии.

Пожилой мужчина 1940 года рождения на мопеде Suzuki двигался по второстепенной дороге переулка Красноярский., указывает "Инцидент Барнаул". Находившийся за рулем мопеда не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona SF. Водитель иномарки ехал по главной полосе.

В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи..

Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека.

Водитель Honda двигался по автодороге Дорогино-Запрудный и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем Mazda.

Погибли два пассажира Honda и пассажир Mazda. В ДТП получил множественный травмы и экстренно госпитализирован водитель Mazda.