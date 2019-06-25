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Происшествия

Смертельное столкновение немецких истребителей попало на видео

В интернете опубликованы кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter, которые потерпели крушение на федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

Сообщается, что оба летчика катапультировались, один из них погиб. Другого пилота нашли живым.

Причины инцидента не известны. Крушение произошло во время учебного полета.

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