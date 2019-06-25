Смертельное столкновение немецких истребителей попало на видео

Сообщается, что оба летчика катапультировались, один из них погиб. Другого пилота нашли живым.
Причины инцидента не известны. Крушение произошло во время учебного полета.
В интернете опубликованы кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter, которые потерпели крушение на федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что оба летчика катапультировались, один из них погиб. Другого пилота нашли живым.
Причины инцидента не известны. Крушение произошло во время учебного полета.
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