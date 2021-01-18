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Происшествия

В Алтайском крае пьяный сельчанин пошел за спиртным и попал под поезд

Ночью 18 января 66-летний житель Заринска получил смертельные травмы в ДТП с поездом.

Железная дорога зимой.
Железная дорога зимой.
Лидия Соколова

Мужчина выпивал со знакомым, после чего ночью отправился за спиртным в магазин, который находился около железнодорожных путей.

«Мужчина шел по железнодорожной насыпи и не обращал внимания на предупреждающие сигналы грузового поезда. Машинист поезда предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось», — рассказали в сибирском управлении полиции на транспорте.

Пешеход умер от полученных травм.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и напоминают, что нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии опьянения может привести к несчастному случаю.

Ранее молодого мужчину в Алтайском крае насмерть сбила электричка. 32-летний пешеход перебегал железную дорогу

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