В Алтайском крае пьяный сельчанин пошел за спиртным и попал под поезд

Мужчина выпивал со знакомым, после чего ночью отправился за спиртным в магазин, который находился около железнодорожных путей.

«Мужчина шел по железнодорожной насыпи и не обращал внимания на предупреждающие сигналы грузового поезда. Машинист поезда предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось», — рассказали в сибирском управлении полиции на транспорте.

Пешеход умер от полученных травм.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и напоминают, что нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии опьянения может привести к несчастному случаю.

Ранее молодого мужчину в Алтайском крае насмерть сбила электричка. 32-летний пешеход перебегал железную дорогу