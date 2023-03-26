Смертоносный торнадо унес жизни 26 человек, более 1000 зданий разрушены

Тысячи зданий разрушены. Более 40 000 жителей остались без света в Миссисипи, Алабаме и Теннесси.
Порывы ветра достигали 129 км/час, на пострадавшие районы обрушились потоки дождя и града, указывает Газета.Ru.
Объявлен режим чрезвычайного положения.
Торнадо протянулся почти на 250 км и не останавливался в течение часа.
В 2021 году торнадо в США разрушило целые города и унес жизни около 100 человек.
Серия торнадо обрушилась на США 10 декабря. Помимо Кентукки стихийное бедствие накрыло Иллинойс, Миссури, Арканзас и Теннесси.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру Джо Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо.