26 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Смертоносный торнадо унес жизни 26 человек, более 1000 зданий разрушены

В штатах Миссисипи и Алабама (США) 26 человек погибли в результате торнадо, сообщает NPR.

Торнадо, буря.
Торнадо, буря.
pixabay.com

Тысячи зданий разрушены. Более 40 000 жителей остались без света в Миссисипи, Алабаме и Теннесси.

Порывы ветра достигали 129 км/час, на пострадавшие районы обрушились потоки дождя и града, указывает Газета.Ru.

Объявлен режим чрезвычайного положения.

Торнадо протянулся почти на 250 км и не останавливался в течение часа.

В 2021 году торнадо в США разрушило целые города и унес жизни около 100 человек.

Серия торнадо обрушилась на США 10 декабря. Помимо Кентукки стихийное бедствие накрыло Иллинойс, Миссури, Арканзас и Теннесси.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру Джо Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость