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23 октября 7°C
Происшествия

«Смешно даже». Барнаульцы в соцсетях пожаловались на недоасфальтированную улицу

Барнаульский подрядчик не заасфальтировал небольшой участок улицы Красный текстильщик из-за лимитов финансирования. О том, что эта часть улицы осталась без асфальта, а другая обзавелась твердым покрытием, рассказали жители улицы в паблике Barnaul22. Мэрия весьма оперативно откликнулась, объяснив, что вопрос о продолжении ремонта улицы будет рассмотрен. Правда, только в 2021 году.

ул. Красный текстильщик в Барнауле.
ул. Красный текстильщик в Барнауле.
Barnaul22

До нас дошел прогресс

Вот и до нас дошел прогресс по асфальтированию улицы Красный Текстильщик. Но, как оказалось, рано радовались. У администрации Железнодорожного района внезапно закончилось финансирование на участок 500 метров, — рассказал местный житель по имени Сергей.

Другой подписчик паблика Светлана вспомнила: эта часть улицы увидела асфальт в первый раз. «Но почему не до конца, смешно даже». По ее оценке, недоасфальтированный участок даже менее 500 метров, вдоль него по три дома с каждой стороны.

ул. Красный текстильщик в Барнауле.
ул. Красный текстильщик в Барнауле.
Barnaul22

Сколько денег — столько песен

На информацию откликнулись не только подписчики, но и ведущий официального аккаунта мэрии — он написал ответ через два часа после публикации поста.

Частичный ремонт ул. Красный Текстильщик (от ул. Меланжевой до ул. Бехтерева, 1) выполнен в связи с ограниченным лимитом финансирования. Вопрос продолжения ремонта улицы будет рассмотрен в 2021 году, исходя из выделенного финансирования, — объяснили в мэрии.

ул. Красный текстильщик в Барнауле.
ул. Красный текстильщик в Барнауле.
Barnaul22

В мэрии также сказали, что:

  • Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Барнаула на 2015 годы».
  • Перечень объектов формируется на основании заявок администраций районов, исходя из выделяемого финансирования.
  • Ремонт ул. Красный Текстильщик от проезда Свободного до ул. Парашютной выполняется подрядной организацией «Барнаульское ДСУ № 4».
  • Подрядчик работает на основании муниципального контракта, заключенного с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.
  • Протяженность участка ремонта составляет 0,538 км.
ул. Красный текстильщик в Барнауле.
ул. Красный текстильщик в Барнауле.
Barnaul22

Частный сектор асфальтируют

Надо сказать, что некоторые подписчики все-таки внушили надежду, что ремонт ул. Красный текстильщик доведут до конца.

По их словам, в 2019 и 2020 годах в частном секторе Барнаула «много где уложили асфальт. Что очень приятно, потому как до этого там был полный швах».

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