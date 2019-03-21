СМИ: бывший дальневосточный чиновник скрывался от правосудия на алтайском курорте

В Белокурихе задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия Шихалева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Суд арестовал чиновника 20 марта по делу о мошенничестве.

Силовики задержали Шихалева на курорте Белокуриха и доставили в Хабаровск. Сразу из аэропорта его привезли в суд и направили в СИЗО.

В отношении Василия Шихалева возбуждено уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий» и «пособничество в мошенничестве». Также под уголовное дело попал руководитель организации-лесопользователя Александр Пудовкин. Его подозревают в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, экс-чиновник покрывал Пудовкина, который незаконно получил из федерального бюджета субсидии на сумму более миллиарда рублей.