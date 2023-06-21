СМИ: Еще два беспилотника упали в Подмосковье (обновлено)

"Газета.ru" сообщает о том, что дроны упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья.
По информации источника, зона, где упали обломки, оцеплена. По имеющимся данным, пострадавших и разрушений нет.
MK.ru сообщает, что это не первый случай за утро 21 июня. Ранее первый дрон взорвался в небе в районе деревни Лукино в Новой Москве около 5 утра.
Обновлено в 11:31.
Падение беспилотников подтвердили в ТАСС.
"Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом нам сообщили в правоохранительных органах".