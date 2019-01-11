СМИ: главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова обстреляли и похитили в Москве

По сведениям издания, вечером 10 января в заведение вошла «группа крепких мужчин», которые приказали последовать за ними. На улице Василенко попытался вырваться и убежать. Завязалась потасовка, по нему открыли огонь. После этого раненого «авторитета» затолкали в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.
По данному факту возбудили уголовное дело. В ночь на 11 января в квартире, которую арендовал Василенко, провели обыск. В помещении обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.
Сообщается, что авторитет вел подпольную жизнь. Источники «Росбалта» считают, что шансов найти Василенко живым крайне мало.
Именно Василенко считают одним из организаторов убийства Дениса Вороненкова. Этого мнения, в частности, придерживается генпрокуратура Украины. Помимо криминального авторитета, в деле фигурируют еще четыре участника. Непосредственного исполнителя застрелили во время совершения преступления, двоих задержали, еще двое, в том числе Василенко, находились в розыске.
Ведомство считает, что фактическим заказчиком убийства является криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший муж оперной дивы Марии Максаковой, которая на момент убийства была замужем за Вороненковым. Сам Тюрин отрицает эти обвинения. При этом источники «Росбалта» высказали мнение, что он поддерживал тесные отношения с похищенным Василенко.
Убийство произошло 23 марта 2017 года в Киеве, когда Вороненков шел на встречу с другим бывшим депутатом ГД — Ильей Пономаревым. Киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины. Бывший депутат скрывался в Незалежной от уголовного преследования в России.