СМИ: главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова обстреляли и похитили в Москве

В Москве похитили украинского криминального «авторитета» Юрия Василенко — главного фигуранта дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Инцидент произошел в ресторане «Базилик», который служил ему как офис, пишет Росбалт со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.