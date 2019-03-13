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Происшествия

СМИ: готовивший покушение на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Обвиняемый в подготовке теракта на махачкалинском концерте Филиппа Киркорова уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев сделал громкое заявление о том, что целью покушения была жизнь «короля российской эстрады». При этом Казуев указал на Максима Галкина в качестве заказчика. Об этом пишет «Коммерсантъ». Издание ссылается на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова.

Филипп Киркоров в Барнауле.
Филипп Киркоров в Барнауле.
instagram.com/fkirkorov

По словам Хидирнеби Казуева, в 2017 году во время поездки в Москву к нему якобы подошел Галкин и предложил 2 млн рублей за убийство Киркорова. Как рассказываем обвиняемый, артист хотел устранить певца, которого как будто приревновал его к Алле Пугачевой. Казуев согласился, после чего, по его словам, получил 1 млн рублей в качестве аванса, а также телефон и сим-карту.

Казуев попросил провести допрос Галкина, Киркорова и Пугачевой, а также организовать очную ставку с ними. Следствие решило, что цель показаний — «необоснованно затянуть ход расследования по делу», ходатайство отклонили. Тем не менее, адвокат намерен добиться проверки этой версии.

Максим Галкин отказался от комментариев.

Следственное управление МВД по Дагестану 12 марта завершило расследование уголовного дела в отношении Казуева и еще троих местных жителей. Всех их обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года. Фигуранты дела не признали свою вину и заявили, что отказались от взрыва на мероприятии, поскольку опасались большого количества жертв.

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