СМИ: 11-летний мальчик в Новосибирске покончил с собой

Тело 11-летнего мальчика нашли 26 января в одной из квартир Новосибирска, сообщает NGS.ru со ссылкой на жильца дома.

Трагедия произошла в районе 18:00. Как рассказал сосед, он вышел в магазин, когда видел у подъезда машины, полицию и скорую.

На обратном пути ему сообщили, что в квартире нашли тело 11-летнего мальчика.

Известно, что погибший учился в пятом классе, мать воспитывала его одна. В семье есть еще один ребенок. Информацию о благополучии семью уточняют.

По предварительным данным, ребенок свел счеты с жизнью, сообщает «АиФ-Новосибирск».

«Нашли предсмертную записку. В семье еще есть один ребенок, мама воспитывает одна, отца нет», — рассказала знакомая семьи.

Проводят доследственную проверку, назначена экспертиза, сообщает «Сиб.фм».

Ситуацию контролирует уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко. Случившееся она уже обсудила с прокурором области.

Ранее в Новосибирске покончила с собой 16-летняя барнаульская студентка после выселения из общежития.