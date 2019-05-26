СМИ: московские санитары пытались насильно увезти ребенка из школы в психбольницу

Московский школьник рассказал телеканалу «Рен-ТВ» о том, как санитары из психиатрической «скорой помощи» пытались силой увести его из школы. По словам подростка, медики вызвали его с урока, без разрешения пытались осматривать и измерять давление, хотели взять кровь. Когда парень отказался от обследования, его насильно задержали, придушили и связали. Павел предполагает, что в психбольницу позвонили его недоброжелатели-одноклассники.

Санитары приехали в школу по звонку неизвестного и вызвали с урока Павла. Они спрашивали у школьника его ФИО и адрес — он, по его словам, назвал выдуманные данные. Однако медикам удалось выяснить его настоящие имя\ и фамилию у секретаря. Медики спрашивали у женщины, агрессивно ли ведет себя Павел и часто ли у него бывает бред.

«Я стал объяснять, что я психически нормальный. Они гладили меня по голове и говорили: «Конечно, Паша, ты нормальный», — рассказал школьник.

После разговора Павел вернулся на урок, но не прошло и пары минут, как за ним пришли снова. Санитары отвели его одного в учительскую, где, по его словам, он стал открывать окно из-за духоты, но ему не дали этого сделать.

«Потом меня усадили и потребовали: «Говори все, что знаешь». Я офигел от этого и сказал, что я ухожу на занятие. Когда я вышел, они выбежали, схватили меня, затащили в учительскую и положили на пол, где придушили и связали. Я был, а грани потери сознания», — говорит Павел.

В конце концов в школу вызвали маму подростка. Ей санитары заявили: им поступил сигнал о том, ребенок бегает по школе с ножом. Ничего подобного, по словам Павла и его матери, не было.

По словам матери, санитары даже при ней не перестали мучить ее ребенка: мальчика душили и били головой об пол. В результате они оба сбежали из школы и обратились в травмпункт, чтобы снять побои.

Историей уже заинтересовалось ГСУ ГУ МВД России по Москве. Следователи проверят информацию СМИ об избиении школьника.