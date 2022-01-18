На Алтае пьяный полицейский устроил ДТП и попал в больницу с рваными ранами

Инцидент произошел около полуночи 16 января в селе Быстрый Исток.
35-летний мужчина на Lada Priora не справился с управлением и врезался в ограждение пешеходной дорожки. Водителя госпитализировали с рваными ранами на лице.
«За рулем находился техник-криминалист межрайонного отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Проведено медосвидетельствование, установлено опьянение, в выдыхаемом воздухе обнаружено 1,254 млг/л алкоголя», — отмечает издание со ссылкой на источник.
В региональном МВД подтвердили информацию. Сейчас проходит проверка, если вина сотрудника будет подтверждена, его уволят по отрицательным мотивам, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Стоит отметить, что в момент ДТП полицейский находился вне службы. В органах он с 2009 года, в должности техника-криминалиста с 2016 года.