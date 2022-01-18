На Алтае пьяный полицейский устроил ДТП и попал в больницу с рваными ранами

В Алтайском крае проводят проверку по факту ДТП с участием полицейского, въехавшего в металлическое ограждение, сообщает « КП-Барнаул ».

Инцидент произошел около полуночи 16 января в селе Быстрый Исток.

35-летний мужчина на Lada Priora не справился с управлением и врезался в ограждение пешеходной дорожки. Водителя госпитализировали с рваными ранами на лице.

«За рулем находился техник-криминалист межрайонного отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Проведено медосвидетельствование, установлено опьянение, в выдыхаемом воздухе обнаружено 1,254 млг/л алкоголя», — отмечает издание со ссылкой на источник.

В региональном МВД подтвердили информацию. Сейчас проходит проверка, если вина сотрудника будет подтверждена, его уволят по отрицательным мотивам, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что в момент ДТП полицейский находился вне службы. В органах он с 2009 года, в должности техника-криминалиста с 2016 года.