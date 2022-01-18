18 января -9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае пьяный полицейский устроил ДТП и попал в больницу с рваными ранами

В Алтайском крае проводят проверку по факту ДТП с участием полицейского, въехавшего в металлическое ограждение, сообщает «КП-Барнаул».

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

Инцидент произошел около полуночи 16 января в селе Быстрый Исток.

35-летний мужчина на Lada Priora не справился с управлением и врезался в ограждение пешеходной дорожки. Водителя госпитализировали с рваными ранами на лице.

«За рулем находился техник-криминалист межрайонного отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Проведено медосвидетельствование, установлено опьянение, в выдыхаемом воздухе обнаружено 1,254 млг/л алкоголя», — отмечает издание со ссылкой на источник.

В региональном МВД подтвердили информацию. Сейчас проходит проверка, если вина сотрудника будет подтверждена, его уволят по отрицательным мотивам, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что в момент ДТП полицейский находился вне службы. В органах он с 2009 года, в должности техника-криминалиста с 2016 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость