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Происшествия

СМИ: на Алтае строители ледового дворца бастуют из-за невыплаты зарплат

Рабочие, участвующие в строительстве ледового дворца «Атлант» в селе Майма Республики Алтай, объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты, пишут «Сибирь.Реалии» со ссылкой на одного из строителей.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

По информации источника издания, работники за всю зиму ни разу не получили деньги полностью, оплату выдавали небольшими частями.

«В нашей бригаде дело обстоит хуже всего — работают иногородние, поэтому нас обманывают с деньгами довольно жестко. Бригадам, состоящим из местных, немного полегче — им платят побольше, но тоже, по-моему, не полностью», — отметил собеседник.

В диспетчерской компании «Горно-строй», которая занимается строительством ледового дворца в Майме сообщили, что «информация о забастовке сильно преувеличена, а трудности возникают при строительстве любого объекта — даже такого, как ледовый дворец».

Руководитель алтайского центра антикоррупционных исследований «Трансперенси-Интернешнл» Светлана Тельнова сообщила, что строительство спорткомплекса с самого начала сопровождалось нарушениями.

«Еще в январе 2018 года мы обратились по поводу тендера на строительство данного ледового дворца, поскольку закупка была проведена у единственного поставщика — компании „Горно-строй“. Хотя Управление строительства Республики Алтай обязано было провести аукцион. Кроме того, сумма закупки на достройку — 400 млн рублей — нам показалась явно завышенной», — заявила Светлана Тельнова.

По результатам закупки центр обратился антимонопольную службу региона с просьбой проверить результаты. Там признали нарушения при проведении закупки, но результаты не отменили.

Издание отмечает, что ледовый дворец «Атлант» строят по личному распоряжению президента России Владимира Путина. В 2018 году на него выделили дополнительные деньги из федерального бюджета.

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