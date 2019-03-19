СМИ: на Алтае строители ледового дворца бастуют из-за невыплаты зарплат

По информации источника издания, работники за всю зиму ни разу не получили деньги полностью, оплату выдавали небольшими частями.

«В нашей бригаде дело обстоит хуже всего — работают иногородние, поэтому нас обманывают с деньгами довольно жестко. Бригадам, состоящим из местных, немного полегче — им платят побольше, но тоже, по-моему, не полностью», — отметил собеседник.