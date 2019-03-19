СМИ: на Алтае строители ледового дворца бастуют из-за невыплаты зарплат

По информации источника издания, работники за всю зиму ни разу не получили деньги полностью, оплату выдавали небольшими частями.
«В нашей бригаде дело обстоит хуже всего — работают иногородние, поэтому нас обманывают с деньгами довольно жестко. Бригадам, состоящим из местных, немного полегче — им платят побольше, но тоже, по-моему, не полностью», — отметил собеседник.
В диспетчерской компании «Горно-строй», которая занимается строительством ледового дворца в Майме сообщили, что «информация о забастовке сильно преувеличена, а трудности возникают при строительстве любого объекта — даже такого, как ледовый дворец».
Руководитель алтайского центра антикоррупционных исследований «Трансперенси-Интернешнл» Светлана Тельнова сообщила, что строительство спорткомплекса с самого начала сопровождалось нарушениями.
«Еще в январе 2018 года мы обратились по поводу тендера на строительство данного ледового дворца, поскольку закупка была проведена у единственного поставщика — компании „Горно-строй“. Хотя Управление строительства Республики Алтай обязано было провести аукцион. Кроме того, сумма закупки на достройку — 400 млн рублей — нам показалась явно завышенной», — заявила Светлана Тельнова.
По результатам закупки центр обратился антимонопольную службу региона с просьбой проверить результаты. Там признали нарушения при проведении закупки, но результаты не отменили.
Издание отмечает, что ледовый дворец «Атлант» строят по личному распоряжению президента России Владимира Путина. В 2018 году на него выделили дополнительные деньги из федерального бюджета.