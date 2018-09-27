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На бийском предприятии работнику прессом отдавило пальцы рук

26 сентября на бийском заводе «Сибприбормаш» произошло ЧП. Из-за несоблюдения техники безопасности фрезеровщик получил серьезную травму, в результате которой ему пришлось ампутировать пальцы.

Рука. Силуэт. Мужчина.
Рука. Силуэт. Мужчина.
СС0

23-летний мужчина, находясь на рабочем месте делал крышку, сидя на стуле перед прессом. В тот момент, когда он начал ее доставать — пресс упал на левую руку. Работника госпитализировали в Бийскую городскую больницу № 2, где ампутировали четыре пальца, сообщает «Бийский рабочий».

Издание предполагает, что инцидент мог произойти из-за несоблюдения правил безопасности самим работником.

В настоящее время в Следственном комитете по Алтайскому краю по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины несчастного случая, а также будут выявлены лица, ответственные за соблюдение правил техники безопасности и иных правил охраны труда.

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