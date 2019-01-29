СМИ: перепутанные в морге покойники в Барнауле были полными тезками

22 января в одном из ритуальных залов на улице Аносова родственники обнаружили , что в гробу лежит тело незнакомого им человека. Как стало известно «Комсомольской правде на Алтае», подмена была случайной и произошла из-за того, что две эти женщины оказались полными тезками.

Похоронный агент Анатолий Кноль, который занимался организацией этих похорон, рассказал, что люди, «мягко говоря, удивились, но никто не скандалил и не паниковал». По его словам, после того, как гроб отвезли в морг, в ситуации удалось разобраться «за несколько минут».

«Очень быстро нашли тело нашей покойницы. Случайная подмена произошла из-за того, что две эти женщины оказались полными тезками, — рассказал Анатолий Кноль.

Кноль объяснил, что доставкой тела из морга в ритуальный зал занимаются ритуальные службы, родственники, как правило, сразу едут в зал для прощания.

Ранее сообщалось, что у покойной, которую по ошибке оставили в морге, нет детей, но оказалось, что у нее есть дочь, но она живет очень далеко и поэтому не смогла приехать на похороны. Она выслала деньги, чтобы ее маму достойно проводили в последний путь.

Тела в морге действительно перепутали из-за того, что две женщины оказались полными тезками, сказал источник «КП на Алтае», попросивший не назвать своего имени. Он также сообщил, что родственники не имеют претензий к сотрудникам морга, которые как смогли загладили свою вину. В частности, они оплатили другой ритуальный зал.